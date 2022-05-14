الجندي: لما سواق توك توك يجمع نصف مليار جنيه نبقى محتاجين لحوار مجتمعي

علَّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على واقعة مستريح أسوان، قائلا: «ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بيخلق النصاب، بيخلق له 40 ضحية، لأنّ النصاب لو ملقاش الضحية هيموت من الجوع، فدي شغلته وصنارته، لما سائق توك توك جمع نصف مليار جنيه، يبقى إحنا محتاجين لحوار مجتمعي بجد، لحد امتى هنصدق اللي مش مننا».

وأضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة DMC: «قرأت كتابا ضمن 600 أو 700 ألف كتاب قرأته، وهو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لـ ديل كارنيجي، وقال فيها أنا عندما أصطاد السمكة أستعمل الديدان، لا لأني أحب الديدان ولكن لأن السمك يحبها، وهذه هي طريقة عمل النصاب».

النصاب لا سقف له

وحذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أصحاب الخطابات الدينية التي تدغدغ مشاعر الناس: «أصحاب الخطاب الديني يدغدغون عواطف الناس بالمشاعر الدينية، لكن النصاب لا سقف له، وتوقع منه أي شيء، وفي مصر حدثت أشياء غريبة للغاية فيما يتعلق بالنصب، فلدينا مواطن زوّر بطاقة تموين باسم رئيس الجمهورية، وحدث في محافظة المنيا، والرئيس نفسه كشف الواقعة».

600 جرار دون عجل

وذكر الشيخ خالد الجندي، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كان يتحدث عن تطوير السكك الحديدية، وقال معلومة لا يمكن تصديقها أبدا، وهي أنّ مصر لديها 600 جرار دون عجل، وواصل ضاحكا ومستنكرا سرقة عجل الجرارات: «والله الوزير نفسه لو لم يقلها مكنتش هصدق، الـ600 جرار دول يجروا قارة أفريقيا، والفساد ملهوش سقف».