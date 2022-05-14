بريد الوطن .. أماكن لا تنسى: قصر السكاكيني باشا

نرتحل اليوم فى رحلة قصيرة عبر مكان جميل يزين حى الضاهر بشرق القاهرة ألا وهو قصر السكاكينى باشا، ولكن فى البداية دعونا نتعرف فى نُبذة على صاحب القصر، هو حبيب باشا السكاكينى من مواليد دمشق العاصمة السورية واسمه بالكامل حبيب جبرائيل أنطوان، وقد لقبت عائلته بالسكاكينى نظراً لاشتغال والده فى صناعة السكاكين، وقد لفت هذا الشاب انتباه الخديو إسماعيل، حيث نجح فى تصدير طرود من القطط الجائعة على ظهور الجمال إلى الأماكن التى تنتشر بها الفئران، فى منطقة حفر قناة السويس، وبذلك تم حل مشكلة القوارض الضارة، أدرك الخديو إسماعيل كفاءة حبيب باشا السكاكينى وأسند إليه الكثير من الأعمال وأصبح من المقاولين الأثرياء، أما عن القصر فقد بنى على الطراز الإيطالى، حيث بنته شركة إيطالية متخصصة كلفها السكاكينى باشا بإنجاز هذا العمل، على أن يكون نسخة من القصور التى شاهدها فى إيطاليا، وقد بنى على مساحة 2700 متر مربع تقريباً، يحتوى على 50 غرفة وحوالى 300 تمثال، منها تمثال نصفى لحبيب باشا السكاكينى، وبالطابق الأرضى صالة رئيسية يؤدى إليها الباب الرئيسى للقصر، وهو مصنوع من الخشب المزين بالحديد وأرضيتها من الرخام الإيطالى الفاخر، أما الأدوار العليا فعبارة عن حجرات النوم والمعيشة.

مينا سمير

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