الدفاع الروسية: تدمير مصفاة نفط أوكرانية ومخبأ للأسلحة وإسقاط طائرة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من قصف مصفاة نفط كريمنشوك وسط البلاد، إلى جانب طائرة أوكرانية من طراز إس.يو-27.

الدفاع الروسية: تدمير مصفاة نفط أوكرانية واستهداف مخبأ أسلحة

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تدمير الطاقة الإنتاجية وخزانات الوقود بمصفاة النفط، كما تضمن بيانها إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «إس.يو-27»، في منطقة خاركيف، إلى جانب استهداف مخبأ أسلحة صاروخية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت القوات الأوكرانية، أنها تمكنت من إحباط محاولة القوات التابعة لروسيا لعبور نهر في دونباس، ما أسفر عن تدمير عشرات المركبات بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إحباط محاولة روسية لعبور نهر سفيرسكي دونيتس بدونباس

وفي السياق ذاته، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مصور يؤكد نجاح القوات الأوكرانية في عرقلة نظيرتها الروسية خلال محاولتها عبور نهر سيفرسكي دونيتس.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد رصدت الأقمار الصناعية دبابات وعربات مدرعة مدمرة، إلى جانب انهيار جسرين عائمين تابعين للقوات الروسية، خلال محاولة عبورها لنهر سيفرسكي دونيتس في بيلوهوريفكا غرب مدينة ليسيتشانسك.

وتوقعت الصحيفة، أن المحاولة الأخيرة للقوات الروسية خلال عبور النهر كانت رغبة منها لمحاصرة مدينة ليسيتشانسك، إلا أن القوات الأوكرانية عرقلت خطتها، فيما أكدت أن أحد المهندسين العسكريين الأوكران، نجح في تخمين الخطة الروسية، ونصب فخا لها.

وأضافت الصحيفة، أن الخسائر الروسية الناتجة عن الفخ الأوكراني لا يمكن تقديرها، مشيرة إلى أن الأقمار الصناعية استطاعت تحديد 58 مركبة مدمرة، بما في ذلك 7 دبابات على الأقل وعشرات ناقلات المشاة المدرعة، إلى جانب بعض الخسائر البشرية، على حسب تعبيرها.