مصرع طالب وإصابة 3 عمال في حادثي سير ببني سويف

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام «عزبة منصور»، التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، مساء اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، بينما أصيب 3 عمال في حادث آخر نتج عن انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على طريق «الواسطي - الميمون»، أمام قرية «كوم أدريجة»، شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

مصرع شخص في تصادم ملاكي بدراجة نارية جنوب بني سويف

في الحادث الأول، لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام «عزبة منصور»، التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتبين أن المتوفي يدعى «أحمد سيد محروس»، 18 سنة، طالب، مقيم قرية «البرانقة»، بمركز ببا.

إصابة 3 في انقلاب «تروسيكل» بطريق الواسطى

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على طريق قرية «الميمون»، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث قرية «الميمون»

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «طارق محمد محمود»، 38 سنة، سائق تروسيكل، مقيم قرية «أشمنت» بمركز ناصر، مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن، و«شريف محمود عبد النبي»، 38 سنة، عامل، مقيم بنفس القرية، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«صابر محمد مصطفى»، 38 سنة، مصاباً بجروح وسحجات بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة.