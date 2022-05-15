المؤبد والمشدد 15 سنة لـ5 متهمين بقتل مواطن وإصابة زوجته بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل زوجته، بدائرة قسم طهطا.

عقدت المحكمة جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين نظمي، بأمانة سر محمد عبد الحميد حسن.

بداية أحداث الواقعة في مايو من العام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي2021 بدائرة قسم طهطا، بمحافظة سوهاج.

قتل المجني عليه والشروع بقتل زوجته لخلافات الجيرة

عندما، قام المدعو «ع . ج» 40 عاما، حداد، والمدعو «ع . ح» 51 عاما فكهاني، وأنجاله الثلاثة ق . ع 21 عاما، وج . ع 24 عاما، ور . ع 18 عاما، بقتل المدعو «م . ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة بيضاء «مطواة وشوم وعصا»، حيث تربصوا به أثناء رجوعه لمنزله وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء بالقرب من منزله قاصدين إزهاق روحه، كما انهالوا أيضا على زوجته «ب . ر» 60 عاما، ربة منزل، قاصدين قتلها ولكن تم إسعافها ليتم اتهامهم بالشروع بقتلها.

النيابة توجه الاتهامات وتحيل القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وقد وجهت النيابة لكل من «ع . ج» 40 عاما، حداد، والمدعو «ع . ح» 51 عاما فكهاني، وأنجاله الثلاثة ق . ع 21 عاما، وج . ع 24 عاما، ور . ع 18 عاما، تهمة قتل المجني عليه «م . ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المجني عليها «ب . ر» 60 عاما ربة منزل، باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهم، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد 25 عاما على ثلاثة متهمين، بينما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن المشدد 15عاما.