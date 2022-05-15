«الوطن» أمام تمثال أبو الهول بعد شائعات غلق عينيه «فيديو»

أجرت جريدة «الوطن» بثا مباشر من أمام تمثال أبو الهول وأهرامات الجيزة، بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة تسبب بها تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبة بصور لتمثال أبو الهول.

وادعى كاتب المنشور، الذي انتشر كالنار في الهشيم، أن صورا ومقاطع فيديو التقطت لتمثال أبو الهول اليوم وهو مغمض العينين، وعند مقارنتها مع صور قديمة ظهر الفارق ما بين الصورتين، حيث ظهر بوضوح أن العين قد أغلقت وادعى صاحب المنشور أن ذلك «قد يكون دليلا على حدث غيبي وإشارة من العالم القديم».

وكان الرد من مصدر بوزارة السياحة والآثار، والذي أكد أن ما يظهر بوضوح في الصور هو إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف ويستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور.

وكشف المصدر في تصريحات لـ «الوطن» عن مفاجأة، قائلا إن أحد الصور المتداولة ضمن المنشور ليست لـ تمثال أبو الهول بل هي مستنسخ، الذي صنع منذ عدة سنوات بالصين، وهي الصورة التي يظهر بها العين غائرة جدا.