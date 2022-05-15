«غمض عينيه».. صور متداولة تزعم نوم أبو الهول والآثار توضح الحقيقة

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، تسبب بها تدوينة على موقع فيسبوك مصحوبة بصور لتمثال أبو الهول، ادعى كاتبها أن صور ومقاطع فيديو التقطت لأبو الهول اليوم وهو مغمض العينين، وعند مقارنتها مع صور قديمة ظهر الفارق ما بين الصورتين، حيث ظهر بوضوح أن العين قد أغلقت، وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على «حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم».

منشور يحذر من أغماض أبو الهول لعينيه

وقال المنشور «حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهاردة الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير النهاردة من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن عينه مغمضة على عكس المُعتاد..يعنّي أيه..؟ كأنه "نام" .. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد إن الصور دي مش فوتوشوب، في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ما».

أول رد من الآثار

وكان الرد من مصدر بالآثار «يظهر بوضوح في الصور إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف، ويستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور».

أبو الهول الصيني أم مصري

وكشف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» عن مفاجأة أن إحدى الصور المتداولة ضمن المنشور ليست لتمثال أبو الهول، بل هي «مستنسخ صنع منذ عدة سنوات بالصين، وهي الصورة التي تظهر بها العين غائرة جدا».

ودعا المصدر المشككين في هذا الكلام إلى زيارة منطقة الهرم الأثرية غدا للتأكد من صحة حديثه من عدمه، مطالبا من يتداولون مثل تلك الأخبار إلى التحقق منها قبل نشر الشائعات وإحداث بلبلة وذعر بلا مبرر».