محافظ قنا يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لجان الامتحان بمركز نجع حمادي، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية، التي بدأت اليوم السبت بمادتىّ اللغة العربية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وتستمر حتى الخميس المقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من مسؤولي التعليم.

المحافظ يطمئن على سير الامتحانات

تفقد محافظ قنا ومرافقوه، لجان مدرسة نجع عايد الإعدادية بنين، التي تضم 6 لجان بإجمالي 110 طلاب، ومدرسة الهيشة للتعليم الأساسي، التي تضم 5 لجان بإجمالي 98 طالب وطالبة، واطمئن من الطلاب على مستوى امتحان اللغة العربية، والذين أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط ولم يحتوي على أسئلة من خارج المنهج، كما اطمئن المحافظ على جاهزية اللجان.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارتيّ الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، وتوفير الإشراف الطبي من هيئة التأمين الصحي بجميع لجان الامتحان، موجها بتوفير المناخ الملائم للطلاب حتى يتسنى لهم أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

56787 طالبا يؤدون الامتحانات في 304 لجان بالمحافظة

من ناحيته، أوضح الدكتور صبري خالد أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 56787 طالب وطالبة موزعين على 304 لجان في الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، فضلاً عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي حدث طارئ بشكل فوري وسريع.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم عقد إجتماع مُسبق مع رؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، تم خلاله التأكيد على جاهزية اللجان، من خلال التعقيم والنظافة، ومراجعة مراوح التهوية، وتوفير عدد كافى من مبردات المياه، وحصر الغياب في بداية اللجان والتواصل بشكل فوري مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات وإخطارهم بأي عقبات إن وجدت، مع التحقق من شخصية الطالب الممتحن وحظر الكتابة على أوراق الأسئلة.