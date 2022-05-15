أسيوط: توريد 52466 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 52466 طنا و932 كيلو قمح للشون والصوامع بالمراكز والقرى، منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم حيث تسير عمليات توريد الأقماح دون أي مشاكل أو عقبات، لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم، مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

وأشار المحافظ إلى تذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام.

زيادة كميات القمح الموردة خلال انتهاء الحصاد

وأوضح محافظ أسيوط، أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 230 ألف فداناً، بطاقة إنتاج 403 آلاف طن من المحصول خلال الموسم الجاري، حيث تزاداد كميات القمح الموردة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة والتي وصلت حتى الآن 203 ألف فدان .

تقديم الدعم للمزارعين

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية ، وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق، لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة وفرض الرقابة اللازمة على حركة التداول وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

في سياق آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 27 فدانًا بطاقة تشغيل 36 ألف م3/ يوم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى شمال مركز أسيوط ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ويجرى تنفيذ المشروع بتكلفة مليار و300 مليون جنيه لخدمة 16 قرية من قرى مركز أسيوط، تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.