أخبار التعليم.. حرمان وإحالة موظفين للتحقيق وتسريب امتحان الثانوي

أخبار التعليم اليوم اشتملت على العديد من الأحداث المهمة، أبرزها إحالة عدد من الطلاب في محافظة الجيزة للتحقيق وكذلك الأمر عدد من الموظفين، وتداول امتحان مادة الرياضيات والجغرافيا لطلاب الصف الثاني الثانوي التي عقدت إلكترونيا وورقيا في المدارس.

تعرف على أخبار التعليم اليوم

كشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة عن أخبار التعليم، موضحاً أنه أمر بحرمان عدد 7 طلاب من الامتحانات بإدارتي الهرم وبولاق الدكرور التعليمية نظرا لحيازتهم الهاتف المحمول طبقا للقرار الوزاري 34 لسنة 2018 كما أحال بعض من السادة العاملين للشئون القانونية لغيابهم دون أذن أيام الامتحان طبقا للقانون رقم 113.

وشدد «سلومة» خلال تفقده اللجان الامتحانية على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل تواجه اللجان أو الطلاب.

أخبار التعليم.. تداول امتحان الرياضيات والجغرافيا لطلاب ثانية ثانوي

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لامتحان مادة الرياضيات والجغرافيا الذي عقد طلاب الصف الثاني الثانوي، ورقيا وإلكترونيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

سهولة امتحانات الثانوية

وضمن أخبار التعليم، أشاد عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي بمستوى امتحان الرياضة والجغرافيا، موضحين أن الامتحان يحتاج إلى تركيز ويعتمد على الفهم والأسئلة مباشرة ولا تشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن منصة الامتحان الإلكتروني عملت بكفاءة اليوم في امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني.

امتحان الإنجليزي لطلاب الإعدادية متوسط

أكد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء في مستوى متوسط، موضحين أنه يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.