الوزراء: مؤتمر «مدبولي» جاء للإجابة عن تساؤلات المواطنين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما قام به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، جاء من أجل إطلاع المواطنين على الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، والإجابة على كل التساؤلات التي تدور في أذهانهم.

سعد: «أي أزمة ستحدث بين الدول سنتأثر بها»

أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه في ظل حالة الترابط بين اقتصاديات الدول كافة، والتشابكات الكبيرة، فلا توجد أزمة تؤثر في دولة بعينها، لكن ستؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على كل دول العالم، «أي أزمة ستحدث بين الدول، سنتأثر بها بشكل أو بآخر».

سعد: رأينا معدلات نجاح متفاوته بين الدول

أوضح أنه خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وقبل اكتشاف الفيروس في مصر، قالت الحكومة إن قوة أي دولة لا تقاس بمنع دخول الفيروس إلى حدودها، لكن يتم تقييم نجاح تلك الحكومة، عبر كيفة التعامل مع الأزمة نفسها، «شوفنا معدلات نجاح متفاوتة بين الدول تجاه أزمة كورونا».

وأكد أنه لا توجد دولة على مستوى العالم محصنة من الوقوع في أزمات اقتصادية مختلفة، بدليل أن هناك الكثير من الاقتصاديات العالمية، تأثرت جراء الأزمة الحالية، «أي أزمة عالمية ستؤثر على الوضع الاقتصادي المصري، كان من الضروري أن يشرح رئيس مجلس الوزراء ده للمواطنين، ولولا عبورنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكان الوضع المصري سيئ».