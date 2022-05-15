والدة الطفل يوسف محمود: ابني تلقى العلاج على أحسن مستوى

قدمت أسماء عبدالشكور، والدة الطفل يوسف محمود، الشكر لوزارة الداخلية على ما قدمته لابنها وعلاجه وسرعة الاستجابة لمناشدتها في مركز هيفن العلاجي، التابع للوزارة، «الولد تلقى العلاج على أحسن مستوى وكان فيه مجهود عظيم».

عبدالشكور: أثق تمام الثقة في أن الرئيس السيسي سيكون بجانبنا

وكان حُلما ظل يراود والدة الطفل يوسف، أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، بعد إصابته بشلل رباعي، إثر حادث تعرض له، من أجل ذلك ناشدت السيدة أسماء عبد الشكور، والدة الطفل يوسف محمود حسن وزارة الداخلية في وسائل الإعلام، إذ قالت في مداخلة هاتفية في وقت سابق، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنها تثق تمام الثقة في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقف بجانبها في هذا الأمر، ولم تكن تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من وزارة الداخلية كانت الاستجابة.

عبدالشكور: ابني تلقى علاجا بشكل مكثف على يد مجموعة من أكفأ الأطباء داخل مصر

وأضافت «عبدالشكور»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المركز الطبي التابع للوزارة تم فيه إجراء علاج طبيعي لابنها بشكل مكثف على يد مجموعة من أكفأ الأطباء داخل مصر، وفي يوم 24 يناير من العام الجاري دخل ابنها للمركز وكان فاقدا للحركة تماما، وخلال تلك الفترة تم تدشين برنامج علاجي مكثف بجلسات متنوعه ومدروسة ومناسبة لحالته وجلسات للعلاج الوظيفي والرؤى والجلسات الكهربائية والاتزان.

واستطرد: «فيه في المستشفى جهاز ليه فضل كبير على الولد لتحسن حالته وليه قدرة على تحسين حالته، والعلاج المائي هو علاج ساحر سبب في تحسن حالة يوسف بشكل غير طبيعي، ويوسف الحمد لله في حالة نفسية جميلة، وأنا ممتنة للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته ووقوفه جنبه، وإحنا كنا واثقين أنه هيقف جنبنا وده عهدنا بيه».