«المركزي الياباني»: ارتفاع أسعار المواد والمنتجات بنسبة 10%

ارتفعت أسعار المواد والمنتجات في اليابان، بشكل قياسي في أبريل الماضي، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار البنك المركزي الياباني، في بيانات، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 10%، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير من العام 1981.

بدورها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن السلطات الأمريكية، تواجه كابوس طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، مشيرة، إلى ارتفاع تدفئة المنزل والطهي والأسمدة والمواد الكيميائية وأسعار الكهرباء بالجملة.

«بوليتيكو»: ارتفاع أسعار الغاز سيعزز التضخم في الولايات المتحدة

وأشارت «بوليتيكو»، إلى أن ارتفاع أسعار الغاز سيعزز التضخم في الولايات المتحدة، فيما أوضحت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، أن الحظر المفروض على النفط الروسي يهدد شرقي البلاد بعواقب اقتصادية.

وأضافت «دير شبيجل»، أن مصفاة «بي سي كيه»، التي تتلقى المواد الخام حصريا من روسيا، يمكن أن تصبح الضحية الألمانية الأولى لـ «الحرب الروسية الأوكرانية»، فيما قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن «برلين» ستمتنع عن استيراد نفط روسيا قبل نهاية العام الجاري 2022، حتى لو لم يتوصل «الاتحاد الأوروبي» إلى اتفاق بهذا الشأن.

وأمس الأحد، بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، محادثة الأول مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في 13 مايو الجاري، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، في بيان، عقب المحادثات، إن الوزيران الأمريكي والأوكراني، ناقشا الحرب الروسية الأوكرانية، واحتياجات «كييف» في مجال التسلح.

وزير الدفاع الأمريكي يجدد على استمرار دعم «واشنطن» لسيادة أوكرانيا

وجدد أوستن، على استمرار دعم «واشنطن» لسيادة أوكرانيا والجهود المبذولة لتقديم المساعدة في الأمن لتعزيز قدرة «كييف» على مواجهة «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبلكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، الحاجة لحماية الأمن الغذائي العالمي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الدفاع بدء مناورات عسكرية ضخمة «القنفذ» بمشاركة وحدات من حلف شمال الأطلسي «الناتو» والحلفاء، لاختبار الاستعداد القتالي لقوات الدفاع وقدرتها على الاستجابة للتهديدات الدولية. .

وتجري المناورات في الفترة من 16 مايو الجاري إلى 3 يونيو المقبل في جميع أنحاء إستونيا تقريبا، فيما يشهد جنوب إستونيا، إجراء المناورات الرئيسية للوحدات، كما سيتم إطلاق النار الحي في موقع تدريب قوات الدفاع المركزي في جزيرة ساريما.

وسيتدرب مشاة البحرية الأمريكية في إطار مناورات «المدافع عن أوروبا 2022»، مع أفراد عسكريين إستونيين في جزيرة ساريما باستخدام الرصاص الحي في البحر.

وفي سياق متصل، اتهمت 3 دول «رومانيا-أذربيجان-جورجيا» منظمي مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بتغيير نتائج المسابقة في 15 مايو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفازت «أوركسترا كالوش» الأوكرانية بـ المسابقة، بأغنية «ستيفانيا، وحصلت على 631 نقطة من مجموع أصوات لجنة التحكيم والجمهور.

وقبل الإعلان عن نتائج التصويت، علق اتحاد «البث الأوروبي» نتائج هيئة تحكيم 6 دول، مبررا الامر بـ أسلوب التصويت الخاطئ.