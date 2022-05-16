إصابة 11 شخصا بينهم 3 أطفال بحادث انقلاب «ميكروباص» في بني سويف

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة، ما بين كدمات وسحجات وجروح واشتباه كسور، في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الزراعي «بني سويف - ببا» أمام عزبة العرب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بزراعي بني سويف ببا

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق الزراعي «بني سويف - ببا»، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم:

عبد الرحمن سلامة عبد الحميد، 18 سنة، مقيم بمركز ناصر، ومصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

عيد لملوم عبد الله، 30 سنة، مقيم بمركز ناصر، ومصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات و جروح بالجسم.

حسن علي رمضان، 36 سنة، مقيم ببني سويف، ومصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وجروح بالجسم.

منى محمد سرور، 30 سنة، مقيمة ببني سويف، ومصاب بسحجات بالجسم.

شيرين عبد العظيم تهامي، 38 سنة، مقيمة ببني سويف، ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

ليلى سيد محمد، 35 سنة، مقيمة مركز ببا، ومصابة بسحجات بالجسم.

بدرية سيد عبد العظيم، 33 سنة، صيدلانية، مقيمة بمركز سمسطا، ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة.

سحر هاشم عبد العاطى، 48 سنة، ممرضة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.

أحمد محمد ثروت، 6 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات.

سجدة محمد ثروت، 4 سنوات، مقيمة في بني سويف، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات.

ريحانة محمد ثروت، مصابة بسحجات وكدمات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.