حالتان لاستبدال حجاج السياحة بغيرهم بعد «القرعة».. إحداها الوفاة

حددت وزارة السياحة والأثار خلال ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها الأسبوع الماضي، الحالات التي توجب استبدال الفائزين بقرعة الحج بغيرهم من الراغبين في آداء المناسك.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هناك ضوابط محددة تحكم عملية استبدال الحجاج الفائزين بالقرعة، بغيرهم من المتقدمين وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

- في حالة وفاة الفائز بفرصة الحج شريطة أ يكون تاريخ الوفاة لاحق على إعلان نتيجة القرعة.

- صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ على أن يكون تاريخ صدور الحكم القضائي لاحق لموعد إعلان الفائزين بقرعة الحج السياحي.

في حالات الاعتذار لا ترد قيمة جدية الحجز

وأشارت الوزارة إلى أنه حال اعتذر الفائز بفرصة الحج من خلال القرعة الإلكترونية لأي سبب من الأسباب دون سبب الوفاة أو الحبس فإن شركة السياحة المتقدم من خلالها للحج ستتحصل على قيمة جدية الحجز التي دفعها المواطن المعتذر عن السفر لآداء الفريضة والمحددة بـ 20 ألف جنيه بالنسبة للمتقدمين للحج السياحي المستوى الاقتصادي، و30 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم.

توزيع تأشيرات الحج التي تم الاعتذار عنها على شركات السياحة

وأوضحت وزارة السياحة والأثار خلال الضوابط المنظمة لموسم الحج لهذا العام أن تأشيرات الحج التي اعتذر أصحابها سيتم إعادة توزيعها مرة أخرى على بقية شركات السياحة شريطة قيام شركة السياحة بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة للوزارة.

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن السبب الرئيسي لعدم فتح عمليات استبدال الفائزين هو حماية موسم الحج من التلاعب وضمان أن يكون كافة المتقدمين للحج لديهم الرغبة في أداء مناسك الحج وليست أسماء وهمية.

وأوضح أن الحالتين التي يتم فيهما الاستبدال هما حالتي وفاة الفائز بالحج أو حبسه ويتم خلالهما رد كامل قيمة جدية الحجز التي دفعها دون انتقاص على أن تقوم الشركة باستبدال اسمه بأحد المسجلين لديها ممن لم يوفق في الفوز عبر القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين لأداء الحج السياحي لهذا العام.