الجيزة تستقبل 23 ألف طن قمح محلي بالشون والصوامع

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاء مع مدير مديرية التموين ورؤساء القطاعات التموينية لمتابعة سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتحقيق الكميات المستهدفة خلال موسم الحصاد الحالي.

استقبال الصوامع والشون 23 ألف طن قمح محلي

أعلن المحافظ عن استقبال الصوامع والشون بنطاق المحافظة حوالي 23 ألف طن قمح محلي حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

تقديم كل التسهيلات والدعم اللوجستي للمزارعين

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين ومسؤولي الإدارات التموينية بتقديم كل التسهيلات والدعم اللوجستي للمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية في المرور على كل مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكداً على اهتمام الدولة اهتماما بالغاً بموسم حصاد القمح باعتباره عاماً استثنائياً حيث كلف المحافظ بتوعية المزارعين بأهمية محصول هذا العام وأن تبعات الأحداث الدولية تقتضي أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح للموسم الحالي بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين انطلاقاً من المسؤولية القومية للجميع.

تنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين

ووجَّه المحافظ بتنظيم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح لكونه «أمنا قوميا» هذا العام وأهمية استخدام الطرق والوسائل الحديثة لحصاد القمح لتقليل الفاقد والحفاظ على درجة النقاوة.

تكثيف حملات مواجهة ومداهمة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الاستراتيجية

كلف محافظ الجيزة بمتابعة البدالين التموينيين وتكثيف حملات مواجهة ومداهمة المتلاعبين والمحتكرين للسلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن الأنشطة الاحتكارية لسرعة التعامل مع المخالفين.

تشجيع المزارعين على التوريد

ومن جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين، إلى ضرورة متابعة توريد المزارعين للأقماح هذا العام بحد أدنى 12 أردبا للفدان الواحد، لافتا إلى أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022 م.