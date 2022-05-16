«صحة السويس» تحيل العديد من المسؤولين للتحقيق

قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إحالة العديد من المسؤولين بعدد من المنشآت الصحية للتحقيق، لعدم قيامهم بواجبات عملهم والتقاعس عن القيام بمهامهم في الإشراف والمتابعة للأماكن التي يتولون مهمة المسؤولية عنها، وقد أعلنت الشؤون الصحية بالسويس ذلك القرار من خلال بيان لها على صفحتها الرسمية.

وكيل «الصحة» يحيل مدير المعمل المشترك ومدير الطب الوقائي وغيرهما للتحقيق

وخلال مفاجأته المعمل المشترك، اليوم الاثنين، لتفقد الخدمات المقدمة بالمعمل والوقوف على تنفيذ التوصيات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من عدمه، أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مدير الطب الوقائي ومدير المعمل المشترك ومدير إدارة المعامل للتحقيق، وجاء في سبب الإحالة أنه بسبب تقاعسهم عن القيام بمهامهم الوظيفية في الإشراف والمتابعة الدورية للمعمل المشترك وسوء حالة النظافة ووجود إهمال شديد بالمعمل، كما شمل قرار الإحالة عدداً من العاملين بالمعمل المشترك المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

إحالة عدد من المسؤولين بمستشفى السويس العام للتحقيق

وكان الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، قد قرر أيضاً خلال الساعات الماضية، إحالة وكلاء مستشفى السويس العام للتحقيق العاجل بسبب عدم قيامهم بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية، وجاء هذا القرار على هامش انعقاد اجتماع موسع برئاسة «الحفناوي» وبحضور مديري الإدارات بالمديرية والمستشفيات.

مراجعة أعمال الجودة ومكافحة العدوى

ووجَّه وكيل الصحة بتشكيل لجنة لحصر شامل للقوى البشرية بجميع المنشآت وإعادة الهيكلة الإدارية وذلك للاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ومراجعة أعمال الجودة ومكافحة العدوى وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية ومراجعة أيضاً معايير السلامة والصحة المهنية والإجراءات المخزنية بكل المنشآت وحصر الأصول.

مديرو الإدارات والمستشفيات يعرضون المعوقات

ومن جانبهم، فقد استعرض مديرو الإدارات والمستشفيات خلال الاجتماع، عدداً من المعوقات وتم التنسيق الفوري لتلافيها، فيما قد شدد الحفناوى على سرعة إنجاز التكليفات خلال أسبوع من تاريخه، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي لمراجعة ما تم إنجازه ومراجعة الأعمال.