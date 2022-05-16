كشفت منى رزق، مدرسة علوم، عن إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، الذي عقد اليوم ورقياً لطلاب محافظة الجيزة بالمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 مباشرة

وأضافت «منى» لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 مباشرة ولا تشمل أي تعقيد ومناسبة للوقت المخصص للامتحان، موضحة أن مستوى الامتحان في متناول جميع الطلاب وضمن المقرر الدراسي ولا يشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

وأكد عدد من الطلاب وأولياء الأمور لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 جاءت مناسبة للوقت المخصص للامتحان، حيث قالت أماني الشريف، إحدى أولياء الأمور، إن نجلها أجاب على الامتحان في وقت قليل لأن مستوى الامتحان سهل ولا يشمل أي أسئلة معقدة.

إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 لا تشمل أي تعقيد

وقال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إن إجابة امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 جاءت مناسبة لجميع الطلاب والامتحان في متناول الجميع، وتم وضعه طبقاً للمواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب بشأن الامتحان.

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أن امتحان العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 عقد في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ويتم تصحيحها بشكل يومي ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحان مادة اللغة العربية التي عقدت في أول يوم.

إجابة امتحان العلوم في الصور التالية:

وشدد على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم في التدريب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم في الامتحانات المقبلة.