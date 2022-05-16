«أبو بكر»: أطالب بتشريع للمحاسبة على «تضييع فرص الاستثمار» واعتباره إهدار مال عام

دعا خالد أبو بكر الإعلامي والمحامي الدولي ومستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، الحكومة المصرية إلى تطوير آليات التعامل مع المستثمرين، وقال: «لما المستثمر بيوقع عقد مشروع ويروح بلده، المشروع بيروح لرئيس الحي في مصر حتى لو بـ100 مليار جنيه، مش بيروح لرئيس الوزراء، لأن معندهوش هذه الآلية". وطالب «أبو بكر» بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وسن تشريع لضياع الفرصة الاستثمارية، وقال «من يضيع فرصة استثمارية يجب أن يعاقب جنائيا لأن هذا الأمر يمثل إهدارا للمال العام».

وأضاف أبو بكر في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة TEN: «المشروع لا يذهب إلى رئيس الوزراء، لأن المحامي والمحاسب هما اللي بيدوروا البيزنس في مصر، ولو وقفوا بيبعتوا لرئيس مجلس الإدارة إن المشروع وقف، وبالتالي صاحب المشروع يحاول يشوف بديل».

أبو بكر: تنازع الولاية أهم معوقات الاستثمار

وتابع الإعلامي والمحامي الدولي قائلا إن تنازع الولاية أهم معوقات الاستثمار في مصر، فقطعة الأرض الواحدة تتبع المحافظ والوزير في أمرين متناقضين، كما أن الموظف ليس على دراية بالمستجدات التكنولوجية وليس مؤمنا بعنصر الوقت وأن ضياع الفرصة الاستثمارية جريمة وإلى أن يؤمن هذا الشخص بهذا الامر، لابد من علاج سريع.

وأكد أبو بكر، على ضرورة إدارة دعم الاستثمار يجب أن تصدر تقاريرها بشكل مستمر للتعامل مع أوجه التقصير وعلاجها، هذه الإدارة يجب أن يعمل بها جهة صاحبة سلطة حتى يخشاها الموظف ويكون الأداء سريعا.

دعوة لرئيس الوزراء للاجتماع مع رجال الأعمال

وناشد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع رجال الأعمال المصريين والعرب والمستثمرين، مع تقديم محفزات ومميزات، وقال «اقتنعوا أنّ المستثمر لا يعرف إلا المكسب المادي، ولا بد من اجتماع سريع وفوري لبحث أفكار لدى مستثمرين أجانب وعرب مع رئيس الوزراء».