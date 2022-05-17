بعد إخلاء سبيلها.. تعرف على التهم المنسوبة لـ قمر الوكالة

خضعت الفتاة الشهيرة بـ قمر الوكالة على مدار 4 ساعات متصلة لجلسة استجواب أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها عقب تصدرها الترند بسبب مستحضرات التجميل التي تعرضها للبيع على الجمهور بأسعار زهيدة وادعت أنها تبيع ماركات عالمية سليمة وليست مقلدة، لكنها تراجعت أمام جهات التحقيق واعترفت بأن المنتجات التي تبيعها من حارة اليهود وقدمت فواتير مجهولة المصدر.

التهم المنسوبة إلى قمر الوكالة

‏وخلال جلسة التحقيق التي نسبت النيابة العامة عدة تهم لـ قمر الوكالة منها بيع مستحضرات تجميل مغشوشة مع علمها وحيازتها سلع بقصد الاتجار فيها غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وممارستها حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعرضها للبيع بقصد الاتجار بمنتجات مقلدة مع علمها بذلك، وإشغال طريق وإدارة محل تجاري بدون ترخيص، أنكرت المتهمة تلك التهم وادعت عدم علمها بارتكابها لكافة التهم بسبب جهلها بالقانون.

إخلاء سبيل قمر الوكالة

وبعد جلسة تحقيقات قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل قمر الوكالة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد أن تمت مواجهتها بجميع التهم واستمعت إلى أقوالها واطلعت النيابة على الفواتير المقدمة من قمر الوكالة وكانت جميعها مجهولة المصدر وتمسكت الفتاة بأن جميع منتجاتها من حارة اليهود.

القبض على قمر الوكالة

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على قمر الوكالة بعد أن أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي وأحدثت موجة من الجدل لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار الزبدة التي تبيع بها مستحضرات التجميل.