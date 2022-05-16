إصابة فتاة بكسر بالجمجمة اصطدم بها قطار بسوهاج

أصيبت فتاة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج باشتباة كسر بالجمجمة حال محاولة عبورها مزلقان سكة حديد طهطا أثناء غلقة ومرور قطار به وذلك بالساعات الأولى من صباح اليوم ، ليصطدم بها القطار، ويتم نقلها لمستشفى طهطا العام لإسعافها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مستشفى طهطا العام يفيد وصول المدعوه "أمل و ا ج" 23 عاما موظفه وتقيم دائرة قسم طهطا إلى مستشفى طهطا العام مصابه " بإشتباه كسر بقاع الجمجم وإشتباه تجمع دموي بالبطن " وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تحويل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها

وقد تم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما . وبسؤال والدها المدعو "وجيه ا ج ب" 52 عاما مهندس ويقيم بذات الناحية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

نفي الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة

قرر أنه أثناء عبور نجلته المذكوره مزلقان بندر طهطا بمحافظة سوهاج أثناء غلقه فوجئت بمرور إحدي القطارات وحال رجوعها للخلف أختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وقد تحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 حرائق مختلفة بسوهاج

وفي إطار أخر شهدت محافظة سوهاج اليوم عدة حرائق متفرقة بعدة أحواش، مابين مراكز المراغة وطما وطهطا، حيث نشب حريق بحوش بمركز المراغة نتيجة لماس كهربائي وحريق أخر بثلاثة أحواش بطما نتيجة نتيجة حريق مالك احد الحواش للمخالفات الزراعية فيما تطاير شرر من فرن بلدي بطهطا لينشب حريق بأحد الاحواش وقد تم السيطرة على الثلاث حرائق دون خسائر بشرية.