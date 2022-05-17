جروح وكسور ونزيف.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق دست الإشراف بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة بخارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية دست الإشراف التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين وحالاتهم

انتقلت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من:

- محمد مبروك سالم، 20 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

- أحمد حافظ داود، 21 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن وجرح نافذ في الساق.

- محمد دياب السطوحي، 18 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

- أحمد كمال بدوي، 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه نزيف في البطن.

نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.