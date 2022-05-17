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عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن حصول 11 مدرسة على الاعتماد والجودة

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كريم روماني
09:05 ص | الثلاثاء 17 مايو 2022
مديرية التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، حصول 11مدرسة على الجودة والاعتماد التربوي وهي «الإمام محمد عبده رياض أطفال باب الشعرية، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات حدائق القبة، ومدرسة سراى القبة الثانوية بنات الزيتون، ومدرسة جواد حسنى رياض أطفال الساحل، ومدرسة حسن باشا طاهر رياض أطفال». 

المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة

وأضاف «عطية» في بيان صحفي، أن المدارس التي حصلت على الاعتماد والجودة تشمل أيضا «مدرسة محمد فوزي حمد الله رياض شرق مدينة نصر، ومدرسة السادات الرسمية رياض شرق مدينة نصر، ومدرسة شادي مجدي رياض غرب مدينة نصر، ومدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية ومدرسة طه حسين، رياض أطفال، ومدرسة عبدالعزيز آل سعود الإعدادية بالنزهة».

وأكد محمد عطية، أن المديرية حريصة على حصول أكبر عدد من المدارس على الاعتماد والجودة وتوفير تعليم جيد لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.