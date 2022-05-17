مليون و100 ألف جنيه إيرادات مشروع تجارة العسل والطحينة في أقل من عام

شاهدنا جميعا ونحن صغار بائع العسل بجلبابه الواسع وهو يحمل «البلاص» كما يُطلق عليه أهالي صعيد مصر، يطوف الشوارع مناديا على سلعته ليبيع العسل بأنواعه، فهل تساءلت يوما عن مدى ربحية تجارة العسل؟ وإن جال التساؤل بذهنك، فهل تصورت أن تصل مكاسب بيع العسل والطحينة ولوازمهما، فيما يعرف بـ «السرجه»، إلى ملايين الجنيهات؟

كيف تربح 150 ألف جنيه من بيع العسل والطحينة؟ دراسة تكشف

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصول صافي أرباح مشروع تجارة العسل والطحينة إلى 110 آلاف جنيه خلال عام فقط من بدايته، فيما تتضاعف الأرباح لتصل إلى أكثر من 160 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

إيرادات بالملايين من مشروع «السرجة».. تعرف على رحلة المليون الأول

وأضافت الدراسة في تقديراتها، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة لأحد لـ مشروع السرجه، يصل إلى 1,01 مليون جنيه بنهاية العام الأول، فيما يتجاوز حجم المبيعات 1,52 مليون جنيه بنهاية العام الخامس لتجارة العسل والطحينة.

فيما أوضح الجهاز الحكومي في دراسته، أنَّه نظرا لفوائد العسل المتعددة، يقبل الأشخاص على شرائه طوال العام، وبالتالي ارتفاع الطلب المحلي وسرعة دوران المنتج، ما يضمن ربح مضمون وسريع لتجارة العسل والطحينة والزيوت، أو السرجه، ليقدر «تنمية المشروعات»، معدل العائد الداخلي للمشروع بنحو 5 أضعاف النفقات، فيما يمكن لصاحب النشاط استرداد كافة التكاليف الرأسمالية خلال عام فقط من بدء المشروع.

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قدَّرت دراسة الجدوى الاسترشادية، وصول الاستثمارات الكلية لمشروع السرجه إلى 132 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى، لافتةً إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 72 ألف جنيه والسداد على أقساط خلال فترات تصل إلى 5 سنوات بضمان المشروع، بفائدة متناقصة 5%، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الدراسة، من المميزات الأخرى لمشروع السرجه، أو تجارة العسل والطحينة والزيوت النباتية، بساطة الآلات والمعدات والخامات ما يساهم في تخفيض التكاليف، كما أنَّه يساهم في توفير فرص عمل من خلال توظيف المشروع الواحد 4 أفراد خلال السنوات الخمس الأولى.