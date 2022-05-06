كريم عبد العزيز يؤدي مناسك العمرة: جمعة مباركة من الأراضي المقدسة صورة

يؤدي الفنان كريم عبد العزيز، مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، حاليا، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل الاختيار 3، والذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وجسد فيه شخصية زكريا يونس، الضابط بالأمن الوطني، الذي يواجه الإرهاب ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

كريم عبد العزيز بالجلباب الأبيض في السعودية

ونشر كريم عبد العزيز، صورة له وهو يرتدي جلبابًا باللون الأبيض، داخل الحرم المكي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّق عليها بقوله: جمعة طيبة مباركة إن شاء الله.

تألق في مسلسل الاختيار3

وحرص عدد من أصدقاء كريم بالوسط الفني وجمهوره ومتابعيه على تهنئته بأداء مناسك العمرة، والدعوات الطيبة له بالعودة سالمًا، أبرزهم الفنان محمد رياض، والذي شاركه في مسلسل الاختيار 3، بعد ما يزيد عن 23 عامًا من لقاءهما سويًا في مسلسل امرأة من زمن الحب مع الفنانة سميرة أحمد، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ، وكان الظهور الأول لكل من كريم وياسمين عبد العزيز، وكان بمثابة انطلاقتهما لعالم الشهرة والنجومية.

مسلسل الاختيار 3 شارك فيه عدد من النجوم منهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، منذر رياحنة، إخراج بيتر ميمي، سيناريو وحوار هاني سرحان.

وحظى كريم عبدالعزيز، بإشادات واسعة من الجمهور بعد مشاركته في مسلسل الاختيار 3 للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في الموسم الثاني من المسلسل في رمضان 2021، وحرص عدد كبير من المتابعين على التعبير عن إعجابهم بطريقة أدائه لشخصية الضابط الحريص على بلده والدفاع عنها ضد الخونة من الإرهابيين.