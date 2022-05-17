شركة «حديد عز» تقرر تخفيض أسعار الصاج 4500 جنيه في الطن

قال مصدر بارز بسوق الصلب لـ«الوطن»، إن شركة حديد عز قررت خفض أسعار الصاج المسحوب على الساخن بقيمة بلغت 4500 جنيه، وأكد المصدر أن قيمة الطن أصبحت بداية من اليوم الثلاثاء 20 ألف و500 جنيه للطن شامل الضريبة.

وأشار المصدر إلى أن أسعار حديد التسليح لتسليمات شهر مايو، مستقرة كما هي دون تغيير، بعدما تم الإعلان عن خفض السعر بقيمة 830 جنيها بداية الشهر.

تراجع حديد التسليح في شهر مايو

وفي أواخر أبريل الماضي، أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعارها لشهر مايو بمقدار 830 جنيها للطن ليصبح السعر 19,170 جنيه تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وهو التراجع الذي جاء في أعقاب انخفاض أسعار الخامات الرئيسية من خام حديد والخردة، وهو ما يعد العامل الرئيسي في تسعير حديد عز، وفقا لـ چورچ متى رئيس قطاع التسويق بالمجموعة.

انهيار أسعار الخامات العالمية

وقال «متى»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد شبه المُصّنع «البيليت»، من روسيا انهارت نظرا للعقوبات الدولية، وعدم القدرة على تصريف الإنتاج، وهو ما يضع المنتج المحلي تام الصنع تحت ضغوط تنافسية غير عادلة وخاصة بعد إلغاء الرسوم الوقائية في نوفمبر الماضي.

الدورات الاقتصادية للصناعة

وأضاف أن أسعار حديد عز تتسم بالديناميكية، ترتفع وتنخفض مع الدورات الاقتصادية التي تشهدها الصناعة، لافتا إلى أن الشركة قامت بخفض أسعارها قبل ذلك بنسب وصلت إلى 24% بما يعادل 3,048 جنيه، حيث انخفض سعر البيع في أكتوبر 2019 إلى 9,577 جنيه، بعد أن كان 12,625 جنيه في أبريل 2018، كما انخفض أيضاً في يوليو 2020 بمقدار 2,469 جنيه إلى 9,421 بعد أن كان 11,890 جنيه في مايو 2019.