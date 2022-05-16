خلال أسابيع.. تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب بسعر تذكرة يبدأ بـ15 جنيها

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنَّ الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» دون تحميل ركاب ما زال مستمرا، للتأكّد من السلامة الفنية للمشروع بالكامل قبل تشغيله رسميا أمام الركاب، موضحًا أنَّه سيتمّ توريد 4 قطارات جديدة للمشروع خلال أيام، وذلك بعد استلام 18 قطارًا من ضمن 22 قطارًا هي إجمالي عدد القطارات الكهربائية.

تشغيل القطار الكهربائي الخفيف رسميا أمام الركاب

وأكّد «والي» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، سيتمّ تشغيله رسميًا أمام الركاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ المشروع سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

القطار الكهربائي الخفيف سينفذ على 4 مراحل

وأوضح أنَّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف سينفذ على 4 مراحل، إذ جرى العمل على إنهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ليعقبهما فى نهاية 2022 افتتاح المرحلة الثالثة بالمشروع، ثم يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة شاملة 3 محطات، لتبلغ إجمالي أطوال مسار المشروع بمراحله الـ4 حوالي 103.3 كم و19 محطة، ويتمّ المشروع وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي تبدأ بـ15 جنيها

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف ستبدأ بـ15 جنيهًا، ومن الممكن أن تصل إلى 30 جنيهًا، قائلا: «هذه الأسعار ما زالت مقترحة، ولم يتمّ الموافقة النهائية عليها، وسيتمّ إعلان الأسعار بشكل رسمي أمام الركاب، قبل افتتاح المشروع بنحو أسبوعين»، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ عمل اشتراكات شهرية للطلاب والموظفين وجموع الركاب داخل القطار الكهربائي.