سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر يتسبب في إصابة 3 فتيات وشاب

شكلت محافظة القليوبية، لجنة لمعاينة موقع سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر، لكشف ملابسات وأسباب الحادث الذي أسفر عن إصابة 3 فتيات وشاب نتيجة سقوط صندوق لعبة الساقية من ارتفاع كبير، مما أدى لإصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم للمستشفيات لإسعافهم وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10675 جنح مركز شبين القناطر، وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة فنية لفحص الواقعة وبيان أسبابها، فيما قام أهالي المصابين بالتصالح مع صاحب الملاهي وإنهاء الموضوع بشكل ودي.

الأهالي يطالبون بالرقابة على الملاهي

وطالب أهالي المصابين في واقعة سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر بالقليوبية، بتدخل المحافظة ومجلس المدينة وفرض رقابة على هذه الملاهي، مؤكدين أن الحادث سببه عدم الصيانة وتوفير الأمان للأطفال خلال اللعب، مما أدى إلى سقوط صندوق من اللعبة الخاصة بالساقية، ونتج عنه إصابة 3 فتيات كانوا يلعبون بها وشاب كان متواجدا في الأسفل وجرى نقلهم للمستشفيات وعلاجهم.

تفاصيل سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر

وقال محمود عزت، والد الطفلة سندس محمود، إنه حرر محضرا بالواقعة في مركز شبين القناطر واتهم القائمين على الملاهي بالتسبب في الحادث بسبب عدم توفير عناصر الأمن والأمان للأطفال، وعدم صيانة الألعاب، مطالبا بتوضيح ما إذا كانت الملاهي مرخصة من عدمه وهل تخضع للرقابة، مشيرا إلى أن الصندوق أصاب شابا يدعى «عمر ع» 38 سنة، بكسر في العمود الفقري، ويرقد تحت العلاج، فيما أصيبت ابنته بغيبوبة مؤقتة وتم إفاقتها فيما لا تزال صديقتاها «دينا. ح» و«حنين. ا» تتلقيان العلاج إثر السقوط.

وأضاف الأب أن ابنته لاحظت وجود اهتزاز في الصندق مع بدء تشغيل اللعبة، وطالبت العامل بالتوقف، ولكنه لم يتوقف وفجأة انفصل الصندوق وسقط على الأرض وأصيب الجميع وتم نقلهم للمستشفى.

التصالح مع صاحب لعبة ملاهي شبين القناطر

وقال خالد العرفي، رئيس مدينة شبين القناطر، إنه بفحص الواقعة تبين قيام أسر مصابي حادث سقوط لعبة ملاهي شبين القناطر بالصلح مع صاحب الساقية، وتم إنهاء الموضوع بشكل ودي بعد التراضي والتصالح بين جميع الأطراف بعد أن تكفل صاحب الملاهي بعلاج المصابين وتعويضهم.

بلاغ بإصابة 4 بسبب لعبة ملاهي

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا بوصول 3 فتيات وشاب مصابين في حادث سقوط عربة لعبة ساقية في ملاهي شعبية بشبين القناطر والإصابات نتيجة الارتطام بجسم صلب.

وأخطرت الأجهزة المعنية، وتبين سقوط الصندوق أثناء دوران اللعبة، مما تسبب في الإصابات المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف العمل بالملاهي واللعبة المشار إليها تمهيدا لمعاينتها والتأكد من أسباب وملابسات الحادث.