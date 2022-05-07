انتهاء دراسة مشروع تحويل خط سكة حديد «23 يوليو - شبين القناطر» لمترو أنفاق

أكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تنفذ في الوقت الحالي العديد من المشروعات العملاقة، منها المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وإستكمال محطات الخط الثالث للمترو، علاوة على الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع تحويل خط سكة حديد «23 يوليو - شبين القناطر» لمترو أنفاق، وسط تنفيذ إجراءات فيروس كورونا، في جميع مناطق تنفيذ المشروعات الكبرى، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

قريبا.. تحويل خط سكة حديد «23 يوليو - شبين القناطر» لمترو أنفاق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القومية للأنفاق انتهت من دراسة مشروع مد مسار الخط الأول للمترو (المرج الجديدة - حلوان)، من المرج إلى شبين القناطر في القليوبية، وبذلك يتم تحويل خط سكة حديد (23 يوليو - شبين القناطر) لمترو أنفاق، بطول يصل إلى 19 كيلو متر، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى تخفيف الزحام المروري، وسيتم تنفيذه قريبا.

مشروع مترو أنفاق 23 يوليو - شبين القناطر يشمل 12 محطة

وأوضح المصدر، أن خط سكة حديد 23 يوليو - شبين القناطر، الذى سيتم تحويله إلى مترو أنفاق سطحي، سيتم تحديث قضبانه وإشاراته ونظم اتصالاته وتحويل قطاراته للعمل بالكهرباء بدلا من الديزل، مؤكدا أنه سيتم إلغاء خط سكة حديد 23 يوليو ـ شبين القناطر واستبداله بوصلة المترو الجديدة، حيت تشمل 12 محطة، أبرزها شبين القناطر وأبو زعبل والخانكة، منوها إلى أن المشروع يستهدف استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة وهي مترو أنفاق.

بدءا اختبارات مترو أنفاق «العتبة - الكيت كات»

ومن جهته، أشار اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، إلى أن الهيئة تخطط لإنهاء تنفيذ وتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو (العتبة - عدلي منصور)، الممتد من العتبة حتى الكيت كات، بطول 4 كم نهاية يونيو المقبل.

وأوضح، أن الهيئة بدأت الاختبارات التجريبية في هذه المحطات الجديدة، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليا على إنهاء أعمال تشطيبات محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، الممتد من العتبة حتى الكيت كات، شاملا 4 محطات نفقية تشمل (ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات).