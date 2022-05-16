رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات «مياه سوهاج» يتفقد سير الاقتراع

تفقد المستشار عادل محمد السيد عطا الله، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، مقر اللجنة الانتخابية بديوان عام الشركة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك رفقة كل من المستشار محمد كامل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب بالشركة، والمستشار أحمد عبد العظيم المستشار القانونى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

مشاركة 6227 من العاملين بشركة مياه سوهاج بانتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالشركة

وأشار المهندس أشرف علي عبد الرحمن رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إلى أنه يشارك في التصويت على اختيار عضوي مجلس إدارة 6227 من العاملين بالشركة، كما يشارك 6159 عاملا في التصويت على اختيار رئيس و13 عضوا لمجلس إدارة اللجنة النقابية يمثلون جميع أفرع الشركة.

فتح الاقتراع داخل 13 لجنة انتخابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضح أنه تم فتح باب الاقتراع فى 13 لجنة انتخابية لاختيار أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج صباح اليوم في تمام التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءً، على أن تتم أعمال الفرز عقب انتهاء التصويت ويتم إعلان النتيجة النهائية للفائزين غداً الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.