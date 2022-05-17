عاجل.. نتيجة انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة «مياه الجيزة»

صرح وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المشرفة على تسيير انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة دورة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٦، بأن المستشار حسين محمد صفوت نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه والمشرف العام علي الانتخابات ، أفاد بأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ ٥٣٩٥ صوتاً، الأصوات الباطلة ٢٥٦ ،

الفائزين انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

واعلن المستشار أحمد الطناني رئيس اللجنه المشرفه علي تسيير الانتخابات ، أن الانتخابات شهدت إقبالاً بنسبة ٥٩% حيث أن عدد من لهم حق التصويت ٩٥٣٧ ومن قاموا بالادلاء بأصواتهم ٥٦٥١ وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كلاً من:

- المحاسب محمود محمد عبدالسميع حسن

- المهندس طارق محمد عبدالخالق حسن بعضوية مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وجاء الترتيب وفقاً لتصويت الناخبين على النحو التالي:

- محمود محمد عبدالسميع حسن ٢٣٤٢ صوتاً

- طارق محمد عبدالخالق حسن ١٨٠٧ صوتاً

- حسن مصطفي محمد عبدالمنعم ١٥٧١ صوتاً

- مجدي عبدالعظيم عبدالحميد عبدربه ١٤٤٧ صوتاً

- عادل عبدالحميد السيد شلبي ١٢٥٨ صوتاً

-محمد إبراهيم الدسوقي محمود ٧٤٤ صوتاً

- عصام عبدالعاطي متولي حنفي ٦١٤ صوتاً

-منتصر حمدالله رمضان خليل ٥٦٤ صوتاً

- عبالفتاح عفيفي عبدالفتاح عفيفي ٤٤٣ صوتاً