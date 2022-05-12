ضبط 186 قطعة سلاح و217 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 186 قطعة سلاح نارى بحوزة 168 متهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 87006 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 217 قضية، ضُبط خلالها:

كمية من مخدر البانجو وزنت 66,630 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,885 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,060 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,163 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 3,035 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 853 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 326 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جرام.

54466 قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 29 متهما، و22 من القائمين بأعمال البلطجة

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 352 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة 2 دراجة نارية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24897 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها «كمية من المواد المخدرة المتنوعة» .. بحوزة 22 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 7329 حكم قضائى متنوع.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه هارب - مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" بترك محل سكنه والإختباء بنطاق مديرية أمن الجيزة خشية ضبطه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده.

ضبط 16650 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16650 مخالفة مرورية متنوعة.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة .. وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة «بائع متجول - مقيم بدائرة المركز» ، وبها جروح طعنية بالجسم ، وما قرره والد المتوفى «عامل - مقيم بذات الناحية» ، أنه أثناء تواجده ونجله بمسكنهما تناهى لسمع نجله صوت خارج المسكن ولدى توجهه لإستبيان الأمر شاهد أحد الأشخاص أثناء محاولة سرقة مركبة "توك توك" ملك زوج شقيقته حال تركها أمام المسكن ، وأثناء محاولته الإمساك بالسارق تعدى عليه الأخير بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

توصلت جهود فرق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الامن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ومحاولتهما سرقة مركبة "التوك توك" بإستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما على بإستخدام سيارة نقل ملك وقيادة أحدهما، كما أرشدا عن «السيارة والآداة المستخدمين»

ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط «إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية» تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» ، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية .. تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز .. وبحوزتهما «عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول».. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1٫050٫000» واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً .

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين» بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته «2 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى- هاتف محمول» ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

ضبط عنصرين إجراميين بأسوان لحيازتهما سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام « شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان » بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول» وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بدميا\

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام «4 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص مُتخذين من بحيرة المنزلة بنطاق دائرة قسم شرطة السرو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «بندقية آلية -2بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» وكذا ضبط «50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - سيارة ملاكى» ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنيين بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط «3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا» وضُبط بحوزتهم «3 هاتف محمول» وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من «بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير الأصوات» ، كما أمكن الإستدلال على عدد «7» من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام «صاحب شركة للملابس الجاهزة " يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول» بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على «مبالغ مالية لعملات "وطنية – أجنبية" - هاتف محمول» وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى .

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بالقاهرة

تكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من «3 مواطنين مقيمين بدائرة القسم» .. بإكتشافهم سرقة عدد 3 عدادات مياه خاصين بالشقق محل سكنهم ، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة «5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك".. وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات ، وأضافوا بإرتكاب عدد « 23 » حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" «صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مقيم محافظة الفيوم» .

بإستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد سالف الذكر وعُثر بداخل المخزن على كافة العدادات المستولى عليها "مفككين".

بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة .

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام «شخصان "لهما معلومات جنائية "- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء» بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب «6» جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.