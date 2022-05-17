طلاب «التربية الفنية» بحلوان يبدعون في عمل جدارية نادي الطيران المصري

أبدع طلاب الفرقة الخامسة، شعبة التثقيف بالفن في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، حيث قام طلاب التربية الميدانية بعمل جدارية «أولمبياد نادي الطيران»، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مشيرة مطاوع المشرف على التدريب الميداني بنادي الطيران والمعيدة آية السيد.

إبداعات طلاب جامعة حلوان لا تنتهي

اكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن إبداعات الطلاب بكليات جامعة حلوان الفنية لا تنتهي في كافة المجالات، بالإضافة إلى مساهماتهم الإبداعية في العديد من المشروعات بالدولة، منوها إلى أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفنية المتخصصة والمتنوعة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمود حامد، عميد الكلية، بأن فلسفة العمل بالجدارية تعكس الدور الجوهري للفن في خدمة المجتمع، وتأصيل روابط العمل الميداني التعاوني في علاقة يعززها الثقة والاحترام والتفاعل والتواصل والمبادرة والقيادة الإبداعية والإنتاجية.

كما أوضحت الدكتورة مشيرة مطاوع المشرف على التدريب الميداني بنادي الطيران، أن الجدارية تحتل إحدى الواجهات الهامة بنادي الطيران، وتطل على حمام السباحة الرئيسي بالنادي، وتبلغ مساحتها 3.50 متر طول × 15 متر عرض، بإجمالي ما يقرب من 53 مترا مربعا، لتعكس مجموعة من الأشكال والعناصر المرتبطة بالألعاب الرياضية التي فاز فيها أبناء النادي واحتلوا مراكز رياضية متقدمة.

وأحدث هذا المنتج الإبداعي رفيع المستوى صدى بين أروقة النادي وبين أعضائه من كافة الأطياف والفئات وبين أعضاء مجلس إدارته، الأمر الذي دفع بهم إلى منحهم بطاقة عضوية شرفية بالنادي عن مجمل الأنشطة والورش الفنية التي أقيمت خلال فترة التدريب الميداني.

فريق عمل كلية التربية الفنية

وتكون فريق العمل «التربية الفنية» من أمينة أيمن وکارین أنور ومهند نادر وفاطمة مجدي وميرال عزت ومونيكا أشرف وبسنت محمد ونورهان علي وناريمان وليد وميادة مصطفى ونانسي أنيس وآلاء عبد الفتاح.