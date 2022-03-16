افتتاح معرض التربية الفنية الدائم بإدارة شرق طنطا التعليمية (صور)

افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، معرض التربية الفنية في إدارة شرق طنطا التعليمية، والمقام في مدرسة فاملي سكول الخاصة للغات، بحضور السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيمان عبدالمعز مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وخالد حسن الموجه العام للتربية الفنية، ورضا نجيب دميان مدير المدرسة، وسماح النشار مدير إدارة الخدمات بالإدارة، ولفيف من معلمي وموجهي التربية الفنية بشرق طنطا.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحث الطلاب على الابتكار وخلق جو من التنافس بينهم في إنتاج الأعمال الفنية وتوفير الأماكن والمعارض المناسبة لهم من أجل عرض أعمالهم.

المعرض يخلق التنافس بين المدارس

وخلال الجولة، أشاد مدير عام الشؤون التنفيذية بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، كما أشاد بالجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين، حيث إن هذا المعرض هو ثمار العمل المشترك بين المعلمين وطلابهم والموجهين والموجه العام، مؤكدا على أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف وغيرها.

عروض رياضية للطلاب

وشهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات تقييم العروض الرياضية بإدارة شرق المحلة التعليمية، بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، حيث بدأت العروض بعرض مدرسة عماد خليل الرسمية للغات بعنوان «منورة بأهلها»، ثم عرض مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بعنوان «أيام الخير»، ثم عرض مدرسة عماد خليل الرسمية للغات «أنا ابن مصر»، ثم عرض «بلدنا الحلوة» ثم عرض مدرسة الشهيد وليد عاطف صديق الابتدائية بعنوان «أحلى بلاد» ثم عرض مدرسة الشهيد محمد صلاح الدين الإعدادية بعنوان «أحلام الشباب».

وأشادت اللجنة بمستوى أداء الطلبة والطالبات وتميزهم.