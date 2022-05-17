حبس المتهم بقتل صديقه بزراعات كرداسة.. السبب خلافات مالية

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بالتخلص من صديقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في مشاجرة نشبت بينهما، سببها خلافات مالية، بزراعات كرداسة، أدت إلى وفاة أحدهما إثر رصاصة بندقية خرطوش في الوجه والصدر.

إصابة شخص برش خرطوش

تلقى قسم شرطة كرداسة، إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول شخص مصاب برش خرطوش في الوجه والصدر إثر مشاجرة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

سبب وقوع الجريمة

كشفت التحريات، عن سبب وقوع الجريمة، موضحة أن المتهم الذي يدعى «أدهم. أ» يعمل حداد مسلح، أقرض المجني عليه «إبراهيم. ح» يبلغ من العمر 30 عاما، فني مصاعد، مبلغا ماليا وعندما عاتبه على التأخر في سداده بعد مطالبته له عدة مرات ويتهرب من السداد، نشبت مشاجرة بينهما.

تعود البداية إلى أن المجني عليه كان يسير في إحدى الأراضي الزراعية بكرداسة، إذ قابله صديقه «المتهم» وعاتبه على تأخره في سداد الأموال التي أقرضه إياها، لتنشب بينهما مشاجرة على أثرها اعتدى المجني عليه على المتهم أولا، فما كان من المتهم إلا أن استشاط غضبا، وذهب ثم عاد مصطحبا بندقية خرطوش وأطلق الرصاص على المجني عليه، وأصابه في الوجه والصدر، ليسقط أرضا جثة هامدة.