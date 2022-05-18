«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 3 أيام.. والقاهرة تصل لـ32 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بموجة حارة جديدة، بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، نظرًا لتعرض البلاد لرياح شمالية غربية حارة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و43 على محافظات جنوب البلاد، خاصة فى ساعات الظهيرة، إذ يسود طقس مشمس شديد الحرارة طوال ساعات النهار على محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد، فى حين يسود طقس حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 33 و35.

نشاط الرياح سيؤدي إلى تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيكون ما بين شمالية شرقية وشمالية غربية، خلال الأيام المقبلة، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة، وهذا النشاط سيعمل على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 32 درجة، و35 درجة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، و28 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و27 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبعد ذلك سيبدأ الارتفاع التدريجي خلال الأيام المقبلة في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم 18-5-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 28 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 23 18

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 17

بلطيم 28 14

مطروح 27 18

السلوم 31 18

سيوة 33 19

بورسعيد 26 18

دمياط 25 19

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 18

العريش 27 16

رفح 27 16

رأس سدر 30 18

نخل 29 15

نويبع 33 20

طابا 32 12

كاترين 27 15

الطور 29 23

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 19

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 21

سوهاج 39 22

قنا 38 29

الأقصر 39 25

أسوان41 24

إدفو 41 25

أبو سمبل 40 25

الوادي الجديد 3 37 25

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 31 22

رأس حدربة 30 23