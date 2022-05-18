«معلومات الوزراء»: تعثر الجهود العالمية لتخفيض حرق الغاز من 2012 حتى 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم 2022، الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022، حيث كشف التقرير عن أنّ جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية.

أنشطة حرق الغاز في العالم

وأوضح الإنفوجرافيك، أنّ التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول، لم تعوذ عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

10 دول مسؤولة عن 3/4 حرق الغاز عالميا

وأشار الإنفوجرافيك، إلى أنّ هناك 10 دول مسؤولة عن 3/4 أنشطة حرق الغاز عالميًّا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

وأضاف الإنفوجرافيك، أنّ 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.