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جراحة ناجحة لتركيب مفصل ركبة صناعي لمريضة بمستشفى أجا المركزي

كتب:

صالح رمضان
10:16 م | الخميس 12 مايو 2022
عملية جراحية بمستشفى أجا

عملية جراحية بمستشفى أجا

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن قيام فريق طبي بمستشفى أجا المركزي، بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، كانت تعاني من  خشونة متقدمة بالركبة وآلام تعيق حركتها وصعوبة بالمشي، في اطار التوجيهات الرئاسية بالانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ورفع العبء عن المرضى، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بتقديم كافة الخدمات الطبية في المستشفيات، والتوسع في إجراء العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

تركيب مفصل صناعي بالركبة بأحدث التقنيات الجراحية

وقال «مكين»، في بيان صحفي صدر عن مديرية الصحة مساء اليوم الخميس، إن الفريق الطبي تمكن من إجراء عملية تركيب مفصل صناعي بالركبة، بأحدث التقنيات الجراحية، على مدار 3 ساعات، حيث تُعد هذه العملية من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، مؤكداً أنه اطمأن على صحة المريضة وهي بحالة مستقرة.

«مكين»: تقديم كل الدعم لتطور المنظومة الصحية

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى إدارة المستشفى والفريق الطبي المساعد، بقيادة  الدكتور أحمد عبد الحميد عسكر، وللفريق الطبي الذي ضم كلاً من الدكتور محمود حمدي، اخصائي التخدير، وصفاء سعد جاد، من طاقم التمريض، وفنيي شركة المفاصل، والفريق المعاون، واعداً اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، كما تمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وأشار «مكين» إلى أن جميع العاملين ضمن القطاع الصحي في محافظة الدقهلية يعملون على قدم وساق لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي الدقهلية وغيرها من المحافظات المجاورة.

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بقلم صالح رمضان