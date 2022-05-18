«الجنايات» تشاهد عرضا لمحتوى كاميرات مراقبة رصدت مقتل كاهن الإسكندرية

تتابع محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، جلسات محاكمة المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، الكاهن بكنيسة السيدة العذراء بحي كرموز في محافظة الإسكندرية، والمعروفة إعلامية بواقعة مقتل كاهن الإسكندرية.

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل كاهن الإسكندرية

وشهدت المحاكمة عرض تفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة مقتل كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس، حيث بدأت المحاكمة بالاستماع ومشاهدة تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلت المشاهد التي وقعت قبل حدوث الجريمة، وخروج كاهن الإسكندرية برفقة عدة أشخاص على شاطئ إيناس حقي، وجرى إثبات التوقيت والتاريخ على مشاهد كاميرا المراقبة.

وخلال عرض التفريغ الأول لواقعة مقتل كاهن الإسكندرية، تابع المتهم بارتكاب الواقعة شاشة العرض بتركيز شديد، تلاه عرض تفريغ كاميرا مراقبة بوابات الشاطئ عقب حدوث الواقعة، وظهر في الفيديو ارتباك الحاضرين وحراس البوابات، لكن الكاميرات لم تسجل واقعة القتل مباشرة.

المحكمة تطالب بمشاهد مباشرة لواقعة مقتل كاهن الإسكندرية

وطلبت لجنة المحكمة، مشاهدة توقيت واقعة قتل كاهن الإسكندرية مباشرة أو أقرب توقيت لها، وهو ما تم عرضه بإحدى كاميرات المراقبة والتي سجلت مشاهد قريبة من الواقعة من «كادر - زاوية» بعيدة تبرز خلالها وجود المتهم قرب مكان الواقعة.

كما شهدت جلسة محاكمة واقعة مقتل كاهن الإسكندرية، عرض أكثر من 6 مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة، تظهر بوابات شاطئ إيناس حقي بداية من بوابة 1 حتى بوابة 3.