عودة ستاند آب كوميدي نجوم الفن يوم السبت بوسط البلد

يعود الستاند آب كوميدي النسائي Comedy Sett في تقديم عروضه بعد النجاح الذي حققه في العرض الأول، والذي قدمته النجمة الشابة سارة عبدالرحمن، والعرض الثاني والذي قدمته النجمة علا رشدي، لينطلق في العرض الثالث، والذي يُقام بوسط البلد في Rawabet Art Space وذلك يوم السبت المقبل، وتقدم العرض الفنانة فدوى عابد ويقدم فقرات الستاند آب كوميدي برناديت، ريم نبيل، دنيا عزو، نها كاتو، غادة صلاح.

سارة عبدالرحمن سلطت الضوء على المرأة في ستاند كوميدي

وقد شاركت الفنانة سارة عبدالرحمن في تأسيس Comedy Sett، وذلك في إطار دعمها للمرأة في مجال الفن، وتسليط الضوء على الكوميديا النسائية، ويشارك سارة في تأسيس الفريق نجمات الستاند آب كوميدي وهن بيرناديت، ريم نبيل، ونها كاتو.

وشاركت سارة عبدالرحمن مؤخرًا في الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة بفيلمي القصير 1+1 والوثائقي Deliverance: A Women’s Revolt، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن منافساته في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

شاركت سارة عبدالرحمن في حكاية إلا أنا

وقد عُرض مؤخرًا لـ سارة عبدالرحمن حكاية تقلها دهب ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والذي جسدت فيه قصة لاعبة تايكوندو هداية ملاك، والتي حصلت على برونزية أولمبيات ريو دي جانيو 2016، وطوكيو 2020.

وقد اكتشفت سارة عبدالرحمن موهبتها الفنية من خلال المشاركة في مسرحيات بالجامعة الأميركية أثناء فترة دراستها للمسرح والإعلام، وتعرّف عليها الجمهور بظهورها المميز في فيلم 1000 مبروك للنجم أحمد حلمي، لتشارك بعده في أكثر من عمل درامي كوميدي مثل جوز ماما، سيدنا السيد، وحسن التنين.

شاركت سارة بعد ذلك في عدد من المسلسلات الاجتماعية مثل تحت السيطرة، ونوس، كما نافست في موسم رمضان 2017 بمسلسل لا تطفئ الشمس. النجاح الذي حققته بشخصية هبة في مسلسل سابع جار ميّزها في شخصية البنت المصرية الجدعة، لتشارك بعده في فيلم سوّاح والذي حصد أكثر من 35 جائزة دولية. شاركت سارة أيضًا في البطولة الجماعية لفيلم الكنز 2، كما قدمت شخصية رانيا في الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل بيمبو على منصة شاهد vip.

تابعت سارة أيضًا شغفها بالمدونات، لتحقق شهرة على الإنترنت بمدونتها عالم سارة، كما شاركت في كتابة وتقديم برنامج ساليزون الذي عُرض على منصة Viu، إضافة إلى مشاركتها في 3 مواسم من برنامج البلاتوه (2017-2016) الذي قدمه النجم أحمد أمين وحقق نجاحاً عبر عرضه تليفزيونًا وعلى يوتيوب، كما كانت دائماً مشاركة في مبادرات تهتم بقضايا بيئية واجتماعية ونسائية