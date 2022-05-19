ربة منزل تنهي حياة زوجها المسن بسبب «ملكية المنزل»: كتب نصه باسمها

طلبت زوجة شابة، من زوجها المسن كتابة نصف منزلهما باسمها، لكنه أراد أن يتراجع عن ذلك، لتحدث مشادة بينهما، تحولت لتشابك بالأيدي، دفعته الأولى على إثره فخر صريعا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة البلينا، يفيد بوفاة شخص في منزله بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث ومعاينة الجثة

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المدعو «عبدالصادق. م. ع. ا»، 79 عاما، عامل يقيم بالناحية ذاتها بمركز البلينا في محافظة سوهاج، مسجاه علي أريكه بالطابق الأول بمنزله، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود «سحجات بالوجه والرأس»، وجرى نقله لمشرحه مستشفى البلينا المركزي.

التحريات تثبت تورط الزوجة الشابة في مقتل الزوج

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزوجته المدعوة «صابرة. ش. ف. ح»، 39 عاما، ربة منزل، تقيم بالناحية ذاتها في مركز البلينا بمحافظة سوهاج، تطورت إلى تشابك بالأيدى بسبب رغبته في استرداد ملكية نصف المنزل القاطنين به، الذي سبق وأن تنازل منذ فترة عنه لها، ورفضها رد ذلك، فدفعته أرضا، ما نتج عنه وفاته.

وقد جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها، واعترفت بارتكاب الواقعة.

نجل شقيق المجني عليه يتهم زوجة عمه بقتله

وأفاد نجل شقيق المتوفى، المدعو «عمر. ا. م. ع»، 30 عاما، عامل زراعي، يقيم بالناحية ذاتها بمركز البلينا في محافظة سوهاج، بمضمون ما تقدم، وأتهم زوجة المجني عليه بارتكاب الواقعة، عقب مشادة بينهما حول ملكية منزلهما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.