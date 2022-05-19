«فنون حلوان» تشارك في تصميم بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية

تواصل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، مسيرة الإبهار وإخراج إبداعات جديدة تظهر في مشروعات قومية متميزة، في الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتماماً كبيرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل.

بوابات ساحة الشعب

ويعد تصميم بوابات ممشى مصر بالعاصمة الإدارية، أحد أعمال الدكتور محمد العربي، الأستاذ ورئيس قسم الزخرفة بالكلية، والمشرف على تصميم وتنفيذ بعض الاعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية.

وتنفذ الكلية حاليا بوابات ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، لتمثل محافظات مصر والحضارة المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد العربي، مع فريق العمل القائم بتصميم مجموعة من المقترحات الفنية التصميمية الخاصة بالبوابات، ويقوم بالإشراف علي تنفيذه تمهيدا لافتتاحه.

مقترحات لاستغلال الفراغات

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء أيضا من تصميم بعض المقترحات التصميمية لتوزيع الفراغات، والتنسيق البيئي لمسطح ساحة الشعب، وجاري التنفيذ تحت إشراف فرق تصميم أخرى برئاسة الدكتور علا هاشم، الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الداخلي والأثاث ووكيل الكلية السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث.