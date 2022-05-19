العناية الإلهية تنقذ أطفالا من الموت.. توفي والدهم وهو يقود سيارته بهم

لفظ مهندس أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل مستشفى قنا العام، متأثرا بإصابته بسكتة قلبية خلال قيادة سيارته بصحبه أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا.

وفاة مهندس أثناء قيادة سيارته

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شخص أثناء قيادته سيارته بصحبه أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا، ونقل إلى المستشفى.

وتبيّن أنّه أثناء قيادة محمود عبدالقادر، مهندس، سيارة خاصة بصحبة أطفاله بمنطقة النساجون بمدينة قنا، أُصيب بحالة إغماء، ونقل إلى مستشفى قنا العام لعمل الإسعافات اللازمة، وتبيّن وفاته متأثرا بإصابته بسكتة قلبية، وأنقذت العناية الإلهية الأطفال والمارة من تصادم بالسيارات الموجودة على جانب الطريق.

دفن الجثة بعد انتهاء المعاينة

وجرى إخطار ذويه بوفاته واستلام سيارته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وصرحت جهة التحقيق، بدفن الجثة عقب معاينتها من مفتش الصحة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.