تنظيم ورشة لتجديد شهادة سلامة المياه لمحطتي التشيكي والألماني بأسيوط

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة عمل لمناقشة تجديد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي الألماني والتشيكي، وذلك تحت رعاية المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة ووزارة الموارد المائية والري ووزارة الداخلية «شرطة المسطحات المائية» ووزارة التنمية المحلية وحماية النيل.

وصرح رئيس «مياه أسيوط»، بأن الورشة تهدف إلى أهمية التطبيق الكامل لسلامة ومأمونية مياه الشرب، حيث تعتبر كمنهجية كاملة لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة مياه الشرب، بدءا بمصدر المياه ومرورا بمحطة التنقية وشبكات التوزيع وانتهاء بالمستهلكين.

ضبط الجودة وسلامة مياه الشرب

وأشار الكيميائي إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة، إلى أن شركة المياه تولى أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، في إطار التوجيهات التنموية للحفاظ على الصحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على جودة مياه الشرب وتداول الصرف الصحي.

توصيات ورشة العمل

واختتم الاجتماع بعرض الكيميائي محمد ثابت، مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي بالشركة، ما تم تنفيذه من الإجراءات التصحيحية والتوصيات الخارجة من الخطة نحو تجديد الحصول على شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي الألماني والتشيكي، في إطار حرص الشركة على إيجاد أفضل الطرق الممكنة لإنجاز جميع الإجراءات التصحيحية لضمان تقديم خدمة جيدة ومياه شرب نقية وصرف صحي آمن لكافة المواطنين.