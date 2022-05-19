«تعليم البحيرة»: امتحان الدراسات الاجتماعية سار بشكل طبيعي ولم نتلق شكاوى

أدى طلاب محافظة البحيرة اليوم الخميس، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية .

جولات مكثفة لمتابعة سير الامتحانات

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة، والمرور على عدد من اللجان في الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس.

وأشار «الديب»، أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتوفير الأجواء الآمنة وتحقيق الانضباط والهدوء لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مع استمرار أعمال تطهير ونظافة وتعقيم اللجان بشكل مكثف قبل وبعد انتهاء الامتحانات، والعمل على تلبية احتياجات الطلاب والمراقبين، موضحا عدم تلقي شكاوى خلال امتحان اليوم.

كما تم متابعة سير الامتحانات من خلال الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، والتي تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة تعليمية.

الامتحانات سارت بشكل منتظم

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات سارت بشكل منتظم، وشهدت استقرارا وانضباطا ولم ترد أي شكاوى أو اكتشاف أي مشكلات صحية لأي طالب ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى ولم يتم رصد أي معوقات أو أحداث طارئة على مستوى كافة اللجان.

وتابع أنه تم التعامل بحسم وإعمال القانون مع عدد من النماذج غير الملتزمة بضوابط وقواعد سير الامتحانات، سواء كانوا من الطلبة أو من الملاحظين، وذلك في إطار محاربة كافة صور الغش وأشكاله والمتسببين فيه داخل وخارج اللجان وتغليب مصلحة الطالب والحفاظ على السرية التامة وتجنب أي مشكلات أو معوقات فنية أو إدارية تعوق سير الامتحانات.

وذكر وكيل تعليم البحيرة أنه يتم متابعة أعمال الكنترول بشكل منتظم، وتم التأكيد على توفير كافة التيسيرات لإجراء أعمال التصحيح في أجواء مناسبة ومراعاة المعايير اللازمة من الشفافية.