طلاب ثانية ثانوي يشتكون من صعوبة امتحان الجبر: أفكاره جديدة ومحتاج فهم

أكد عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صعوبة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي عقد اليوم ورقيا وإلكترونيا داخل المدارس المجهزة، في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحين أن الامتحان به أفكارا جديدة، لم يتدربوا عليها من قبل.

الامتحان يحتاج إلى فهم وتركيز كبير

قال عمار خالد، طالب بالصف الثاني الثانوي، إن الامتحان به أجزاء عديدة غير مباشرة، وتحتاج إلى فهم وتركيز شديدين، موضحا أن الأسئلة معقدة خاصة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد التي عقدت على جهاز التابلت.

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن الأسئلة المقالية التي عقدت ورقيا، جاءت مباشرة إلى حد ما، بعكس الأسئلة الإلكترونية، لافتا إلى أنه استفاد من ورقة المفاهيم في الإجابة على الأسئلة الموضوعية، لأنها اشتملت على قوانين وطرق لحل المسائل.

منصة الامتحان عملت بكفاءة

أشار محمد يسري، طالب الصف الثاني الثانوي، إلى أن الامتحان جاء في مستوى صعب بمختلف الأسئلة، مضيفا بأنها جاءت غير مباشرة، وبها أفكار جديدة، على غير المعتاد أثناء شرح المقرر الدراسي.

وعن طبيعة عمل منصة الامتحان، أوضح أن منصة امتحان الجبر والتفاضل وحساب مثلثات، عملت بكفاءة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي مشكلة أثناء أداء الامتحان.

أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أن الامتحان سار بصورة منتظمة، ولم يتم رصد أي معوقات في طبيعة عمل منصة الامتحان، لأنه تم تجهيز جميع المدارس بشكل جيد من النواحي التكنولوجية، وتم التنبيه مسبقا على جميع الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت، لاستقبال منصة الامتحان الجديدة.