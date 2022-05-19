ضبط 29 كيلو بانجو وحشيش وهيروين و266 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 173 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهما، وتنفيذ 88371 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين بارتكاب 4 حوادث متنوعة.

200 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 200 قضية مخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 14,750 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,146 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,847 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,020 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 666 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 335 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 160 جراما، و2975 قرصا مخدرا.

فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

وأسفرت حملات وزارة الداخلية أيضا، عن ضبط 20 متهما هاربا، وضبط 16 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 266 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23625 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.