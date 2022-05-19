«صحة الأم والجنين»: المبادرة تغطي كل المحافظات بـ4 آلاف مركز ووحدة

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية «صحة الأم والجنين»، إنّ تطبيق المبادرة بدأ في مارس 2020 في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والقليوبية، وبنهاية 2020 أصبحت تغطي محافظات الجمهورية بالكامل، بواقع 4000 مركز ووحدة رعاية صحية.

وأضاف «فتحي»، في حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، قائلا: «خدماتنا مجانية للحوامل المصريات وغيرهن الموجودات على أرض مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تشمل المبادرات الصحية المصريين وغير المصريين، ويتم الحصول عليها من خلال بطاقة الرقم القومي للمصريين، وأي إثبات شخصي لغير المصريين».

الشق الأول من المبادرة

وتابع المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين: «في هذه المبادرة نعمل في شقين، شق رئيسي، وهو الكشف عن الأمراض المعدية، مثل فيروسات الالتهابات الكبدية، وفيروس نقص المناعة البشري والبكتيريا المسببة لمرض الزّهري، ولأول مرة في مصر تم مسح جميع السيدات الحوامل بهذه الأمراض».

خدمات متابعة الحمل

وأضاف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، أن «الشق الثاني في المبادرة، هو تقوية خدمات متابعة الحمل، ووزارة الصحة لديها خبرة كبيرة فيها، للتعامل مع المشكلات الصحية التي قد تحدث أثناء الحمل للسيدة الحامل مثل ارتفاع الضغط والسكر وسوء التغذية والأنيميا»، مشيرًا إلى أنّ ظروف جائحة كورونا عطلت المبادرة على التوسع، حيث كانت تستهدف المبادرة تغطية مصر بالكامل.

الوقاية خير من العلاج

وأوضح: «نستهدف تحقيق الوقاية لأنه خير من العلاج، وبالتالي نحاول توعية السيدات في بداية الحمل، ولدينا فرق صحية على درجة عالية من المهارة، ولدينا تدريب مستمر حتى تكون استعدادات السيدات للحمل صحيحة».