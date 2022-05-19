كشفت مرفت عويس، مدرسة دراسات اجتماعية، إجابة امتحان الدراسات لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 بالجيزة، الذي عقد ورقيا في المدارس، اليوم الخميس، داخل لجان تطبق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

إجابة امتحان الدراسات لطلاب ثالثة إعدادي

وأوضحت «مرفت» لـ«الوطن»، أن إجابة امتحان الدراسات لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة 2022، مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، لأن الأسئلة من المقرر الدراسي ومفهومة، موضحة أنها مناسبة للوقت المحدد للامتحان وفي مستوى جميع الطلاب.

وقال عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء في مستوى سهل، ولم يشتمل على أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي، موضحين لـ«الوطن»، أن جميع الأسئلة من المقرر ومفهومة ومباشرة، لافتين إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في اللجنة الامتحانية.

امتحان الدراسات وفق المواصفات الفنية

كانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد أكدت أن امتحان الدراسات للمرحلة الإعدادية، سار بصورة منتظمة، دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب، حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة الورق.

أضافت المديرية، في بيان، أن الامتحان وفق المواصفات الفنية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافته إلى أنه تم التنبيه على جميع اللجان الامتحانية، بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة بالهاتف المحمول.

إجابة امتحان الدراسات لثالثة إعدادي

وأشار عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية لـ«الوطن»، أنه تيم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية يومياً ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.