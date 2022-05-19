مديرة مركز تطعيم أرض المعارض: قدمنا اللقاحات لمليون شخص.. فيديو

قالت الدكتورة علا زيدان مديرة مركز تطعيم أرض المعارض، إنّ هذا المركز يعتبر واحدا من أكبر مراكز التطعيم على مستوى مصر، حيث غطى نحو مليون شخص، بواقع 15 ألف شخص يوميا، في الفترة التي شهدت زيادة كبيرة في الإقبال.

وأضافت «زيدان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، الذي يعرض عبر قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش: «بدأت الأعداد في الانخفاض، بسبب حصول عدد كبير من المواطنين على التطعيم، ونعمل على تقديم الجرعات التنشيطية، وما زالت كل أنواع اللقاحات موجودة خدمًة للمواطن».

عدد قليل من مصابي كورونا

وتابعت مديرة مركز تطعيم أرض المعارض، أن عدد مصابي فيروس كورونا في مصر أصبح ضعيفا جدا، داعية المواطنين إلى الحصول على اللقاحات، بسبب تأثيرها الكبير في تقليل خطر الجائحة.

وأوضحت علا زيدان أن اللقاحات أدت إلى تقليل خطر كورونا، لافتة إلى أنه حال إصابة من تلقى اللقاح فإن المضاعفات تكون أقل كثيرا من نظرائهم الذين لم يحصلوا على اللقاحات.

كل التطعيمات متاحة

وأكدت مديرة مركز تطعيم أرض المعارض، أنّ كل التطعيمات متاحة، ولا يشترط أن تكون الجرعات الثلاث تنتمي إلى نفس اللقاح: «الجرعة الأولى أو الثانية ممكن أن تكون من نفس اللقاح، والثالثة قد تكون مختلفة»، ولفتت إلى أن الرسالة الخاصة بالجرعة التنشيطية التي ترد على هواتف المواطنين صالحة لمدة سنة.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أكد في تصريحات تليفزيونية أن الوضع الوبائي في مصر مستقر وتحت السيطرة، وانّ اللقاحات متاحة لكل المواطنين.